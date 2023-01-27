ABD, İsrail güçlerinin Cenin'de 9 Filistinliyi öldürmesine ilişkin açıklama yaptı

Lübnan asıllı ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile’nin de öldürüldüğü Cenin’de 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği baskın üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve Filistin yönetiminin karşı karşıya kaldığı oldukça ciddi güvenlik zorluklarının farkındayız ve sivillere yönelik saldırıları planlayan ve gerçekleştiren terörist grupları kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden masumların yasını tutuyor, yaralanan sivillerin acısını paylaşıyoruz."

Price, gerilimi azaltılması ve sivil kayıplarının önlenmesi için tarafların birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaparken, “Batı Şeria'daki şiddet döngüsünden derin endişe duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl 220 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.