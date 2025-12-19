  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak hakkında flaş gelişme

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

‘Camide vaaz okulda silah’ öyle mi? Önce videoyu izleyin sonra Cumhuriyet’in ihanetine bakın

Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu
Dünya ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı
Dünya

ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD, İran'a yeni yaptırımlar uyguladı

Washington yönetimi, İran petrolü ve petrol ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 29 gemiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar, İran’ın askeri ve silah programlarına finansman sağlayan gelirleri hedef alıyor.

ABD yönetimi, İran petrolüyle ilgili ürünlerin nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle 29 gemiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, İran'ın gölge filosuna yönelik ek yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

İran petrolüyle ilgili ürünlerin nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle 29 gemiye yaptırım uygulandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu gemilerin yüz milyonlarca dolar değerindeki sevkiyatlardan sorumlu olduğu belirtildi.

Yaptırımların, şirketlerinin gemilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Mısırlı iş insanı Hatem Elsaid Farid İbrahim Sakr ile Hindistan, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bazı denizcilik şirketlerini de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, yaptırımların İran'ın askeri ve silah programlarını finanse etmekte kullandığı petrol gelirlerini hedef aldığını belirterek, Bakanlığın bu doğrultudaki adımlarını sürdüreceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada da, Washington yönetiminin, İran'ın "istikrar bozucu faaliyetlerini" finanse eden gelirlerden mahrum bırakılmasını amaçlayan "maksimum baskı kampanyası" kapsamında önlemler almaya devam edeceği kaydedildi.

Görenler gözlerine inanamadı! İran’da deniz suyu kızıl renge büründü
Görenler gözlerine inanamadı! İran’da deniz suyu kızıl renge büründü

Dünya

Görenler gözlerine inanamadı! İran’da deniz suyu kızıl renge büründü

İran'da plaj kırmızıya büründü!
İran'da plaj kırmızıya büründü!

Dünya

İran'da plaj kırmızıya büründü!

Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış
Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış

Dünya

Mide bulandıran skandal: Morg müdürü ceset parçalarını satmış

İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı
İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı

Gündem

İntihar eden uzman çavuşu dolandıran kadın tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23