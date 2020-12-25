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Aktüel ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara "negatif Kovid-19 testi şartı" getirdi
Aktüel

ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara "negatif Kovid-19 testi şartı" getirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:19:46 -
ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara "negatif Kovid-19 testi şartı" getirdi

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif olması şartını getirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'den seyahatlerle ilgili bir düzenleme yaptı.

Buna göre, İngiltere'den ABD'ye uçacak tüm yolculardan Kovid-19 test sonuçları talep edilecek ve uygulama pazartesi günü başlayacak.

CDC açıklamasında, "(Uluslararası uçuşlarla ilgili) Bu ilave test şartı, Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin korunmasını destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde Kovid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor.

Yolcuların söz konusu test sonuçlarını uçuştan önce seyahat edecekleri hava yolu firmasına yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak.

Ayrıca PCR testinin yanı sıra antikor testi de kabul edilecek.

- New York da aynı şart getirilmişti

Hafta içinde New York kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirmişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

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