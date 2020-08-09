  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Hong Kong açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:03:22 -
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Hong Kong açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri bakanları, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinden muhalefet adaylarının men edilmesi, söz konusu seçimlerin ertelenmesi ve burada Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulanması nedeniyle endişeli olduklarını bildirdi.

Söz konusu 5 ülkenin Dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, "ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri bakanları olarak, Hong Kong yönetiminin, Yasama Konseyi seçimlerinden muhalefet adaylarını haksız bir şekilde men etmesinden ve bu seçimleri ertelemesinden dolayı endişeliyiz." ifadesine yer verdi.

Bu eylemlerin, Hong Kong'un istikrar ve refahı için gerekli olan demokratik süreci baltaladığına işaret edilen açıklamada, "Pekin yönetiminin, Hong Kong halkının temel hak ve özgürlüklerini sarsan Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamasından da derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Hong Kong halkının, adil ve güvenilir seçimler yoluyla Yasama Konseyi üyelerini seçme beklentilerinin desteklendiğine işaret edilerek, "Hong Kong yönetimini, seçimlerden men edilen muhalefet adaylarına tekrar haklarını vermeye davet ediyoruz. Böylece seçimler, insanların demokratik hak ve özgürlüklerini uygulamalarına müsait bir ortamda yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hong Kong yönetimine bir an önce Yasama Konseyi Seçimleri yapma çağrısında da bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı
Gündem

Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye, bölgeye yardım uçağı gönderdi. Dün de bir heyetin gittiği Lübnan'da ..
Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek
Gündem

Abdullah Çiftçi 'dikkat' diyerek uyardı: O tarihte sistem tamamen değişecek

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler ya..
Muharrem İnce’yle Yaşar Okuyan birbirine girdi! “Siyasi mevta”
Siyaset

Muharrem İnce’yle Yaşar Okuyan birbirine girdi! “Siyasi mevta”

CHP’den ayrılıp parti kuracağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Muharrem İnce, son zamanlarda kendisi hakkında ilginç yorumlarda bulunan Yaşa..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı