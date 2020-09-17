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Dünya ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...
Dünya

ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

ABD'de Pentagon Sözcüsü Thomas Campell, İncirlik Üssü'nün Yunanistan'a taşınacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:09:00 -
ABD İncirlik Üssü kararını dünyaya duyurdu! Nükleer bombalar...

Amerika Birleşik Devletleri’nin İncirlik Üssü’nde yer alan nükleer bombalarını Girit Adası’na taşıyacağı yönünde iddialar üzerine Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile bir olarak Türkiye karşıtı hamlelere imza atan ABD’niN Cumhuriyetçi senatörlerinden Ron Johnson, Girit Adası’nda yer alan Suda üssünde bir takım çalışmalar yaşandığını söyledi.

Johnson, İncirlik Üssü’nde bulunan nükleer bombaların Yunanistan’a taşınacağını söyledi.

‘Böyle bir plan yok’

Bu iddialar sonrası Pentagon sözcüsü Thomas Campell tarafından yapılan açıklamaya göre, İncirlik üssünün taşınmasıyla ilgili bir planımız görünmüyor. Müttefikimiz Türkiye ile güçlü ortaklığımız devam edecek ve bu da onun kanıtıdır’ dedi.

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