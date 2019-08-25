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ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan 'güvenli bölge' konusunun bilinmeyen ayrıntılarını haberleştirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:27
ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkili, Suriye'nin kuzeyi için ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının ayrıntılarını anlattı. İsim vermeden konuşan yetkililer, güvenli bölgede her bir Amerikan askerine karşılık bir Türk askeri konuşlandırılacağını söyledi.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak üzere anlaştığı güvenli bölgenin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e isim vermeden konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikleri Fırat'ın doğusuna götürmeyi önerdiğini, ABD'nin buna karşı çıktığını söyledi.
ABD ile görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi iki yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberdeki iddialar şöyle:

“Türkiye derinleştirilmesini istiyor"

 Yetkililer, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasul Ayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını söyledi. Türkiye'nin oluşturulacak bölgeyi ‘sadece bir başlangıç' olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara'nın YPG'nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı. Yetkililer, ‘güvenli bölgenin gelecekte derinleştirilmemesi ve sınır hattı boyunca genişletilmemesi' halinde, Türkiye'nin ‘tek taraflı bir harekât' başlatabileceğini söyledi. Yetkililer, Türkiye'nin Irak sınırı ile Fırat Nehri arasındaki sınır bölgesinde, 15 bin YPG üyesine karşı 10 tabur asker konuşlandırdığını da ekledi.

"PYD'de çekilsin" talebi

 Yetkililerin açıklamasına göre, anlaşma YPG'nin güvenli bölgeden hemen çekilmesini, ABD'nin IŞİD'e karşı tedarik ettiği ağır silahları toplamasını, YPG'nin tahkim edilmiş mevzileri ile tünellerini yok etmesini öngörüyor. Buna göre, Türkiye YPG'nin yanı sıra PYD'nin de bölgeden çekilmesini istiyor.

"ABD, Türk savaş uçaklarına izin vermedi"

 Anlaşmanın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda gözlem için silahlı insansız hava araçlarını uçurmasına izin verdiği de belirtiliyor. Yetkililerin açıklamasına göre ABD, Türk savaş uçaklarının bu bölgede uçmasına ise henüz onay vermedi.

“ÖSO önerisine ret"

 Yetkililere göre ABD, Türkiye'nin ÖSO'yu bölgeye taşıma önerisine de karşı çıktı. Bununla birlikte ABD, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların buraya dönmesine onay verdi.

“Türkiye dört üs kuracak"

 Yetkililer, ABD ile Türkiye arasındaki ortak devriye görevlerinin bir ay içinde başlayacağını, bölgede yerel bir güvenlik gücü oluşturulmadan önce Türkiye'nin dört üs kuracağını söyledi.

"Her bir Amerikan askerine karşı bir Türk askeri"

 Yetkililerin bir diğer açıklaması da Türkiye'nin bölgeye kaç asker göndereceği ile ilgili. Buna göre, Ankara'nın ‘güvenliği sağlamak için gerekli gördüğü sayıda asker gönderme' talepleri reddedildi; ABD, her bir Amerikan askerine karşılık bir Türk askeri konuşlandırılmasını kabul etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:27
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. ABD
  4. güvenli bölge

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