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Aktüel ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması
Aktüel

ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:48:03 -
ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Stratejik Diyalog" toplantıları kapsamında Kuveyt ile biyomedikal araştırma ve insani yardım konularında iki mutabakat imzaladıklarını açıkladı.

Pompeo, Washington’da düzenlenen "ABD-Kuveyt Stratejik Diyalog Toplantısının" ardından Dışişleri Bakanlığında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Es Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli ölçüde ilerlediğine dikkati çeken Pompeo, "Bugünkü diyalog toplantımızda biyomedikal araştırma ve bilgi paylaşımı konusunda bir mutabakat imzaladık. Kuveyt Fund ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı arasındaki bir mutabakatı da bugün nihayete erdirdik. Bu anlaşma sayesinde enerjiden, gıda güvenliğine kadar birçok alanda yardım konusunda iş birliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Kuveyt ile DEAŞ'la mücadeleden İran’a karşı iş birliğine kadar birçok konuda güvenlik ilişkileri bulunduğunu anlatarak, ABD'nin İran'a karşı başlattığı maksimum baskı politikasına sağladığı katkıdan dolayı da Kuveyt'e teşekkür etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed Es Sabah da ABD'de tedavi sürecinde yaşamını yitiren Kuveyt Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah'a sağladıkları yardım için ABD yönetimine teşekkür etti.

Stratejik Diyalog'u devam ettirmenin önemine vurgu yapan Kuveytli bakan, iki ülke arasındaki 6 farklı çalışma grubunun ikili ilişkilerdeki iş birliğini önemli ölçüde ilerlettiğini kaydetti.

Ticari iş birliklerinin hacminin 40 milyar doları aştığını ifade eden Muhammed Es Sabah, iki ülkenin terörle mücadele ve diğer güvenlik iş birliğinin de önemine işaret etti.

Es Sabah, "İlişkileri ilerletebileceğimiz alanlar ve sektörler olduğunu düşünüyorum. Dördüncü diyalog toplantımızla birlikte şimdi sağlık kuruluşlarının güvenliği, bakımı ve geliştirilmesinin yanı sıra enerji ve gıda güvenliği konusunda adımlar atıyoruz. Bu da ikili ilişkilerimizdeki ilerlemeyi pekiştirmiştir." dedi.

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