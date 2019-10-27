ABD ile kriz sebebi! Boris Johnson dev şirket için harekete geçti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 5G teknolojisi için Huawei'nin teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor.

Reuters'ın Sunday Times'tan aktardığına göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin gelecekteki 5G telekom ağı için, Çin şirketi Huawei'ye erişim izni vermeye hazırlanıyor.

Üst düzey hükümet ve güvenlik hizmetleri kaynakları, İngiltere'nin 5G telekom ağının “tartışmasız” bölümleri için Huawei'ye erişim izni vereceğini söyledi.

Gazete, Huawei'nin Çin istihbarat kaynaklarına aykın olduğunu söyledi.

ABD'deki Huaweı krizi

Amerika Birleşik Devletleri, Çinli iletişim ve teknoloji markalarına (Huawei ve ZTE gibi) “casusluk” ve “hırsızlık” sebeplerinden ötürü bir ambargo uygulamıştı. ABD'nin ardı ardına getirdiği yaptırımlar, dünyanın bir numaralı telekom tedarikçisi olarak görülen ve iki numaralı telefon üreticisi olan Huawei konusundaki krizi büyüttü.

Aralık 2018'de Trump yönetiminin talebi üzerine, Kanada hükümeti Huawei'nin mali işler CEO'su Meng Wanzhou'yu tutukladı. Bundan önce Arjantin'deki G20 zirvesinde, Trump, Çin'e ek vergiler uygulayacağını açıkladı. Trump yönetimi, Çin'in büyük ve hızla gelişen, telekomünikasyonda 5G teknolojisinde dünya lideri olmaya aday teknoloji şirketi Huawei'yi, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçluyordu.

ABD, Wanzhou'nun tutuklanmasından sonra, güvenlik riski oluşturduğunu iddia ederek Huawei'nin, ABD 5G pazarına girmesini yasakladı; ardından müttefiklerini de benzer önlemler almaya zorladı.

İngiltere'nin tutumu

Bu konuda ABD'ye olumlu cevap veren ülkelerden biri İngiltere'ydi. İngiliz çip tasarımcısı ARM de ABD'nin tedarik ablukasına uymak için dün Huawei ile ilişiğini kestiğini bildirmişti.

Bu haberden günler sonra 4 Haziran'da BBC Radyosu'na konuşan Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace ise ülkesinin 5G altyapısında Çinli Huawei´in altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıklamıştı.

ABD-İngiltere arasında "istihbarat kısıtlaması" yaşanır mı?

Aynı gün İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, önceki İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşme öncesinde, kendisine yöneltilen "İngiltere Huawei ürünlerini 5G ağında kullanırsa istihbarat paylaşımı kısıtlanacak mı?" sorusuna "Hayır, çünkü Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız. Konuyu görüştük ve herhangi bir kısıtlama görmüyorum" cevabını vermişti. Fakat görüşme sonrası Theresa May'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Robert Strayer, İNisan 2019'da ngiltere'nin 5G şebekeleri için Huawei teknolojisini benimsemesinin, ABD ile istihbarat iş birliğini etkileme riski taşıdığını söylemişti.

Google işbirliğini bitirmişti

Son olarak Google, (Mayıs 2019) Huawei telefonlarının son modellerine Android uygulamalarını kullandırmayacağını açıkladı. Ekim 2019'daysa Huawei, Google'sız telefonun 1 milyondan fazla sattığını söyledi.

Huawei krizi aslında Obama döneminde başlamıştı. 2012'de Obama yönetimi, ABD şirketlerinin Huawei'ye ait donanımları kullanmasını yasakladı.