ABD ile Katar arasında askeri temas

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ile ABD-Katar savunma ortaklığını konuşmak üzere telefonda görüştü.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Austin, Katar'ın ABD güçlerini Katar'da ağırlama konusundaki misafirperverliği için Dr. Attiye'ye teşekkür etti ve Katar'ın Al-Udeid Hava Üssü'ndeki ABD varlığının önemini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

Kirby, Austin'in, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Katar'ın hem çekilmeye verdiği desteğin hem de Afgan barış sürecinde oynadığı rolün önemine dikkati çektiğini ifade etti.

Sözcü, iki bakanın aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki ortak çıkarları da görüştüğünü belirtti.