  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ile ilgili İran iddiası: Serbest kalmasını isteyecek
Dünya

ABD ile ilgili İran iddiası: Serbest kalmasını isteyecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ile ilgili İran iddiası: Serbest kalmasını isteyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin "İran'la müzakerelerde, İran'da tutuklu olan ABD vatandaşlarının serbest kalmasını isteyeceği" iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yarın yapılması planlanan müzakereler kapsamında Washington yönetiminin, Tahran yönetiminin elinde bulunan tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bırakmak isteyeceği öne sürüldü.

Washington Post'un ismini vermek istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran'da en az 6 ABD vatandaşı tutuklu bulunuyor.

Buna göre, kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin ardından bununla ilgili yarın yapılması planlanan müzakerelerin bir parçası olarak İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep edeceğini iddia etti.

 

ABD ve İran arasında planlanan müzakerelerin "zorlu" geçmesi durumunda, söz konusu serbest bırakma talebinin ertelenebileceği uyarısında bulunan kaynaklar, tutukluların avukatlarının, bu ABD vatandaşlarının Tahran'dan iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakılacakları konusunda umutlu olduklarını söylediklerini aktardı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından söz konusu durumla ilgili Washington Post'a yapılan açıklamada da İran'ın "ABD vatandaşlarını ve diğer yabancı uyrukluları haksız yere gözaltına alma konusundaki uzun ve utanç verici geçmişe" sahip olduğu öne sürülerek, bu durum kınandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'a ülkelerinde tutuklu bulunan tüm ABD'lileri "derhal serbest bırakma" çağrısı yapıldı.

 

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23