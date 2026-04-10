ABD ile görüşme için kritik temas! İran heyeti İslamabad'da

İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde müzakere heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı...

İran’ın ABD ile yapılması planlanan görüşmeler öncesinde gönderdiği müzakere heyeti, İslamabad’a ulaştı.

 

ABD heyetiyle görüşme olacak mı?

İran ile ABD arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürerken, İran devlet televizyonu, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki müzakere heyetinin, ABD ile yapılması planlanan görüşmeler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştığını duyurdu. Heyette Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile bazı milletvekillerinin yer aldığı belirtildi. Ayrıca haberde güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komitelerden oluşan heyetin, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön şartların kabul edilmesi halinde ABD tarafıyla görüşmelere başlayacağı bildirildi.

