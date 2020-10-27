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Aktüel ABD ile Bahreyn arasında anti-semitizm ile mücadele mutabakatı
Aktüel

ABD ile Bahreyn arasında anti-semitizm ile mücadele mutabakatı

Bahreyn, söz konusu mutabakat ile "anti-semitizm" konusunda ABD yönetimi ile resmi işbirliği yapan ilk Arap ülkesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:01:56 -
ABD ile Bahreyn arasında anti-semitizm ile mücadele mutabakatı

WASHINGTON (AA) - ABD ile Bahreyn arasında anti-semitizme karşı ortak mücadele mutabakatı imzalandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn yönetimini temsilen Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi Başkanı Şeyh Halid bin Halife al Halife ile ABD Dışişleri Bakanlığı Anti-semitizm Karşıtlığını İzleme ve Mücadele Özel Temsilcisi Elan Carr arasında imzalanan mutabakata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu mutabakat, Yahudi karşıtlığını ortadan kaldırma ve eğitim ve programlar yoluyla Arap ve Yahudi halkları arasında saygı ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmeyi hedefliyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, mutabakatın, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme anlaşması imzalayan Bahreyn'in bu ülkeyle olan ilişkilerini geliştirme niyetinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Özel Temsilci Carr ise, tarihte ilk kez bir Arap ülkesinin bu anlaşma ile anti-semitizm ve "İsrail devletinin reddedilmesiyle mücadelede" ABD ile resmen işbirliği yapmış olmasına dikkati çekti. Carr, "Bu ortaklık, gelecek nesiller için hoşgörü, uyum ve barış dolu bir gelecek inşa edecek." değerlendirmesini yaptı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, Yahudiler ve Müslümanlar arasında hoşgörü, karşılıklı saygı ve işbirliğini ülkesinin birinci önceliği haline getirdiği belirtilen açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin de aynı hedefi taşıdığı belirtildi.

Birçok başlığı kapsayan mutabakatta, Orta Doğu halklarının hoşgörü ve karşılıklı saygı içinde yaşaması gerektiğine vurgu yapılırken, "Anti-semitizm dünyadan ortadan kaldırılması gereken aşağılık bir zehirdir." cümlesi kullanıldı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından 2017 yılında Bahreyn Deklerasyonu'nun ilan edilmesinin ardından "dinlerarası diyalog" temalı çalışmalar için bir yıl sonra Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi kurulmuştu.

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