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Teknoloji ABD hükümeti Google'a dava açtı
Teknoloji

ABD hükümeti Google'a dava açtı

ABD hükümeti, anti-tekel yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 03:38:00 -
ABD hükümeti Google'a dava açtı

ABD hükümeti, anti-tekel yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Google'a dava açtı. Hükümet, özellikle reklamcılık uygulamalarında rakiplerine karşı tekelci uygulamalar geliştirdiğini savunarak şirketin yargınlanmasını istiyor.

Google ile ilgili hazırlanan iddianamede, "Şirketin piyasadaki hakim konumunu kullanarak uzun yıllardır rekabete aykırı hareketlerle monopol yapısını güçlendirdiği gözlemlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu davaya ilişkin Google'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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