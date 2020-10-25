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Teknoloji ABD hükümeti dava açmıştı: Google'dan açıklama geldi
Teknoloji

ABD hükümeti dava açmıştı: Google'dan açıklama geldi

ABD hükümeti tarafından aleyhine açılan davaya ilişkin teknoloji devi Google'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 04:07:00 -
ABD hükümeti dava açmıştı: Google'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a dava açmıştı. Şirket, aleyhine açılan davaya ilişkin bir bilgilendirme metni yayınlayarak kendisini savundu.

Yayınlanan bilgilendirme metninde, kullanıcıların arama motoru olarak çoğunlukla Google'ı tercih ettikleri ve bu durumun tamamen kullanıcıların tercihi olduğu belirtildi.

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