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Ekonomi ABD Hazine Bakanı'ndan kritik temas
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı'ndan kritik temas

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek yolları görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 02:48:00 -
ABD Hazine Bakanı'ndan kritik temas

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede, Yellen'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirme, güçlü küresel ekonomik toparlanmayı destekleme, finansal istikrarı sürdürme ve iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere ortak öncelikleri ele aldığı aktarıldı.

Karşılıklı çıkarları ilgilendiren ekonomik ve mali konularda transatlantik iş birliğinin derinleştirilmesinin öneminin vurgulandığına işaret edilen açıklamada, Yellen'ın ECB'nin salgına karşı hızlı ve kararlı politika müdahalesini övdüğü, Avrupa ve ABD'de büyüme ile istihdamı teşvik edecek politika araçlarının görüşüldüğü kaydedildi.

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