  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kabulünün yıldönümünde İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için Başkan Erdoğan'a çağrı: 15 Temmuz'daki gibi yanınızdayız

Bakan Koca ikinci doz aşısını yaptırdı: 'Devletimizin üst düzey yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum'

CANLI YAYIN! Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM)’den DAEŞ uyarısı

Vaka sayısı artıyor! İşte 10 Şubat koronavirüs tablosu

Tarihçi yazar İsmail Nacar'dan canlı yayında flaş Boğaziçi açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama: Hala bunların ruhu dolaşıyor

Bakan Koca'dan yüzyüze eğitim açıklaması: 'Risk teşkil ediyor'

RTÜK faturayı kesti! Halk TV, Tele 1, FOX TV ve Habertürk'teki yalanlara ceza

Mete Yarar ilginç detayı canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!
Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen kripto paraları hedef aldı
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen kripto paraları hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımının büyüyen bir sorun olduğunu belirterek, "sorumlu inovasyona" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 05:55:00 -
ABD Hazine Bakanı Yellen kripto paraları hedef aldı

ABD Hazine Bakanlığı, finansal sektör inovasyon politikasına ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, politika yapıcılar, regülatörler ve özel sektörden uzmanların bir araya geldiği toplantıda Amerikan finans sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik teknoloji çözümlerine odaklanıldığı aktarıldı.

"Risk patlamasının ortasındayız"

Hazine Bakanı Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dolandırıcılık, kara para aklama, terör finansmanı ve veri gizliliğiyle ilgili bir risk patlamasının ortasında olunduğuna dikkati çekti.

Koronavirüs salgınının hayatın büyük bir kısmını çevrimiçi ortama taşıdığına işaret eden Yellen, suçların da bununla birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Yellen, toplumu ayakta tutan kurumları hedef alan daha çok ve karmaşık siber saldırılara şahit olunduğunu belirterek, "Kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımı büyüyen bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

İnovasyon vurgusu

Kripto paraların çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılarının karlarını aklamak için kullanıldığını ve terörizmi finanse etmek için bir araç olduğuna işaret eden Yellen, kurumların bu gibi suçlarla mücadelede önemli rol oynadığını, özel sektörün kötü aktörlerin mevcut teknolojileri kötüye kullanmasını engellemenin yollarını bularak muazzam kaynaklara yatırım yaptığını aktardı.

Yellen, inovasyonun bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini belirterek, "İnovasyon sadece kötü aktörlere karşı korunmak için bir kalkan olmamalıdır. İnovasyon aynı zamanda daha fazla insanın daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşmasına yardımcı olmak için bir merdiven olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sorumlu inovasyona olduğu kadar adil inovasyona da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yellen, bunların finansal sistemin ve modern bilgi teknolojisinin faydalarını daha fazla kişiye sunmaya yardımcı olabilecek araçlar olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap!
Siyaset

Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap! "Katkı vermeye hazırız"

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Olabil..
Mete Yarar ilginç detayı canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!
Gündem

Mete Yarar ilginç detayı canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin bomba açıklamalarda bul..
Konuşmasına kısa bir ara veren Erdoğan görevliyi uyardı
Gündem

Konuşmasına kısa bir ara veren Erdoğan görevliyi uyardı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon penceresinin açık olduğunu görünce görevliyi uyardı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay