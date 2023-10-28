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Gündem ABD, Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için ikinci tur yaptırımları açıkladı
Gündem

ABD, Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için ikinci tur yaptırımları açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 09:40:00 -
ABD, Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için ikinci tur yaptırımları açıkladı

ABD, terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırım listesinde İranlı isimler de yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'ın finansmanını kesme çabalarının parçası olarak grupla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik ikinci tur yaptırımları açıkladı. 

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, yeni yaptırımların İran'ın Hamas'a mali, lojistik ve operasyonel destek sağlayanları hedef aldığını kaydetti. 

Bu kişiler arasında Hamas'ın İran'daki bir temsilcisi ve İran Devrim Muhafızları üyeleri de bulunuyor.

Listede Hamas ile İran hükümeti arasında irtibatı sağlayan kişi olarak tanımlanan Halid Qaddoumi ile Hamas savaşçılarını eğitmek ve onlara yardım etmekle suçlanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yetkilileri Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani yer alıyor. 

Yaptırımlar, adı geçen kişi ve kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği ABD merkezli tüm varlıkları donduruyor. Ayrıca bu kişilerle yapılan mali işlemler engelleniyor; onlara fon, mal ve hizmet sağlanması yasaklanıyor.
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Yorumlar

deniz HAN

siyonizm işbirlikçisi evengelistlerdir lannn oyunlarınızı görğyoruz arzı mevud haritanızı götünüze sökacağız kahpeler israil uşağı emperyalistlerin tasmalı itleri pkk ypg dir israil projesinin tasmalı itleri sizleri hendeklere gömeceğiz mezapotamyada kim zalimlik yaparsa EZECEĞİZ lannn siyonistler insanları artık sömüremiyeceksin siz insanoğlunu küçük görün hayvan gözüyle tanımlayın biz size TASMA TAKACAĞIZ kadınlarınızı çocuklarınızı yerlerde sürükleyeceğiz EMİR TİMUR gibi geleceğiz BÜYÜK TURAN DEVLETİ senden hesap sorar elbette her musevi siyonist değil tamammmmmmmm ama işbirlikçisi olanların kellelerini kopartacağız lan oğlum 0 13 siyonist masonik kabalacaı ailelerinize güvenme israil onlarında seninde MASUMLARIN HESABINI VERECEKSİN !!!! hamasa silah verin tünellerden israili yerle bir etsin GAZZE HALKI ÇIKMAYIN TERKETMEYİN kadınlarınızı çocuklarınızı 50 yaş üstü erkeklerle güvenli bölgelere taşıyın kalanlar kanının son damlasına kadar çarpışsın israili yerle bir edin ben sizlere güveniyorum ALLAH BİZİMLE BERABERDİR DEDİK

vurucu

bizler ne güne duruyoruz manukyanın komple çocukları
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