ABD, Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için ikinci tur yaptırımları açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'ın finansmanını kesme çabalarının parçası olarak grupla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik ikinci tur yaptırımları açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, yeni yaptırımların İran'ın Hamas'a mali, lojistik ve operasyonel destek sağlayanları hedef aldığını kaydetti.

Bu kişiler arasında Hamas'ın İran'daki bir temsilcisi ve İran Devrim Muhafızları üyeleri de bulunuyor.

Listede Hamas ile İran hükümeti arasında irtibatı sağlayan kişi olarak tanımlanan Halid Qaddoumi ile Hamas savaşçılarını eğitmek ve onlara yardım etmekle suçlanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yetkilileri Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani yer alıyor.

Yaptırımlar, adı geçen kişi ve kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği ABD merkezli tüm varlıkları donduruyor. Ayrıca bu kişilerle yapılan mali işlemler engelleniyor; onlara fon, mal ve hizmet sağlanması yasaklanıyor.

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