Ticaret'te "Yeşil" milat! Avrupa ile karbon barikatını aşacak tarihi hamle! İran'dan petrol terminallerine "ölümcül" darbe uyarısı! "ABD ile irtibatlı ne varsa yerle bir edilecek!" Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi Başkan Erdoğan’dan Umman’a "Kardeşlik" telefonu! "Bölgedeki buhranı ancak İslam birliği bozar!" İsrail uçakları vuruldu Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu Borsa İstanbul’un tartışmalı isimlerinden Mine Tozlu Biçer ve ekibine yönelik yürütülen dev operasyonda karar çıktı! Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu Pezeşkiyan duyurdu! İran'ı sarsan suikast Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında ara karar: İçeride sadece Böcek’ler kaldı
Dünya ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!
Dünya

ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!

ABD ordusu, İran’a yönelik yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında şimdiye kadar 7 bin 800’den fazla hedefin imha edildiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri’nin 8 binden fazla sorti gerçekleştirdiği operasyonda, İran donanmasına ait 120’den fazla gemi de saf dışı bırakıldı.

CENTCOM, 2026 yılının Şubat sonunda başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren operasyona dair en kapsamlı veri setini paylaştı. Rapora göre, ABD ordusu stratejik hedeflere yönelik saldırılarında hem nicelik hem de nitelik olarak baskın bir güç sergiliyor.

DONANMA VE HAVA GÜCÜNDE AĞIR KAYIP

Açıklamada, sadece karadaki askeri altyapıların değil, İran’ın deniz gücünün de büyük darbe aldığı vurgulandı. 120’den fazla İran gemisine "kısmen ya da tamamen" zarar verildiği belirtilirken; operasyonda nükleer uçak gemileri, B-1, B-2 ve B-52 gibi ağır bombardıman uçaklarının aktif rol aldığı kaydedildi. Operasyonun ilk haftasında 3 bin, onuncu gününde ise 5 bin olan hedef sayısının, 19 Mart itibarıyla 7 bin 800'e ulaşması saldırıların hız kesmediğini gösteriyor.

SAVAŞIN YENİ SAFHASI

CENTCOM, İran'ın balistik füze ve İHA yeteneklerini "tole edilebilir bir risk olmaktan çıktığı" gerekçesiyle hedef almaya devam ediyor. Özellikle nükleer tesislere yakın stratejik noktaların ve devrim muhafızlarına ait karargahların vurulması, operasyonun rejim kapasitesini tamamen felç etmeyi amaçladığını ortaya koyuyor. İran’ın misilleme olarak petrol tesislerine yönelmesi ise savaşı küresel bir enerji krizinin eşiğine getirmiş durumda.

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu
Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Ekonomi

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

İran'dan petrol terminallerine "ölümcül" darbe uyarısı! "ABD ile irtibatlı ne varsa yerle bir edilecek!"
İran'dan petrol terminallerine "ölümcül" darbe uyarısı! "ABD ile irtibatlı ne varsa yerle bir edilecek!"

Gündem

İran'dan petrol terminallerine "ölümcül" darbe uyarısı! "ABD ile irtibatlı ne varsa yerle bir edilecek!"

İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu
İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu

Dünya

İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu

Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"
Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"

Dünya

Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor"

Suudi Arabistan İran’dan atılan 5 İHA'yı vurdu
Suudi Arabistan İran’dan atılan 5 İHA'yı vurdu

Dünya

Suudi Arabistan İran’dan atılan 5 İHA'yı vurdu

İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı
İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı

Dünya

İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23