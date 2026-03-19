ABD güncel bilançoyu açıkladı: İran’da 7 bin 800 hedef vuruldu!

CENTCOM, 2026 yılının Şubat sonunda başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren operasyona dair en kapsamlı veri setini paylaştı. Rapora göre, ABD ordusu stratejik hedeflere yönelik saldırılarında hem nicelik hem de nitelik olarak baskın bir güç sergiliyor.

DONANMA VE HAVA GÜCÜNDE AĞIR KAYIP

Açıklamada, sadece karadaki askeri altyapıların değil, İran’ın deniz gücünün de büyük darbe aldığı vurgulandı. 120’den fazla İran gemisine "kısmen ya da tamamen" zarar verildiği belirtilirken; operasyonda nükleer uçak gemileri, B-1, B-2 ve B-52 gibi ağır bombardıman uçaklarının aktif rol aldığı kaydedildi. Operasyonun ilk haftasında 3 bin, onuncu gününde ise 5 bin olan hedef sayısının, 19 Mart itibarıyla 7 bin 800'e ulaşması saldırıların hız kesmediğini gösteriyor.

SAVAŞIN YENİ SAFHASI

CENTCOM, İran'ın balistik füze ve İHA yeteneklerini "tole edilebilir bir risk olmaktan çıktığı" gerekçesiyle hedef almaya devam ediyor. Özellikle nükleer tesislere yakın stratejik noktaların ve devrim muhafızlarına ait karargahların vurulması, operasyonun rejim kapasitesini tamamen felç etmeyi amaçladığını ortaya koyuyor. İran’ın misilleme olarak petrol tesislerine yönelmesi ise savaşı küresel bir enerji krizinin eşiğine getirmiş durumda.