  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "anayasaya bağlılık" vurgusu:
Aktüel

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "anayasaya bağlılık" vurgusu:

"Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:48:41 -
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "anayasaya bağlılık" vurgusu:

ANKARA (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "ordunun anayasaya bağlılığını sürdüreceğini" belirterek, "Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik." ifadesini kullandı.

General Milley, başkent Washington'da Ulusal Ordu Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "anayasaya bağlılık" mesajı verdi.

Milley, "Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik." ifadesini kullandı.

Milley'nin sözleri, Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alınmasının ardından bakanlık bürokrasisinde yapılan görev değişikliklerinin ardından geldi.

Trump, seçimden önce istifasını sunan Esper'in ardından Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri atamıştı.

Genelkurmay Başkanı Milley, kampanya süreci devam ederken, 28 Ağustos'ta Kongre'de yaptığı açıklamada, seçim sonrasında iktidar değişimine dair bir belirsizliğin ortaya çıkması halinde ordunun tarafsız kalacağını vurgulayarak, "Seçimler konusunda çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünden yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre sorumludur, ordu değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Biden şu ana kadar kazandığı 290 seçici delegeyle başkanlık için gerekli sayıya ulaşmış görünüyor. Trump'ın 217 seçici delege kazandığı seçimde, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz netleşmiş değil.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından yenilgiyi kabul edip görev devrine ilişkin süreci başlatmamasının yarattığı belirsizlik sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkmen lider, köpeğinin altın varaklı heykelini dikti!
Dünya

Türkmen lider, köpeğinin altın varaklı heykelini dikti!

Aşkabat'ta Albay cinsi köpeğinin altın varaklı 6 metre boyundaki heykelini diken Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'a sos..
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay