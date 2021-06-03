ABD El-Kaide liderinin başına 7 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında Mağrip El-Kaidesi'nin lideri el-Annabi için ödül konduğu bildirildi.

Buna göre ABD yönetimi, el-Annabi'nin bulunduğu yer ya da kimliğinin teşhis edilmesini sağlayacak yönde verilecek bilgi için 7 milyon dolar ödül belirledi.

Açıklamada, örgütün eski lideri Abdelmalek Droukdal'ın 2020 Haziran ayında öldürülmesinin ardından geçen yıl kasım ayında örgütün başına el-Annabi'nin getirildiği kaydedildi.

Mağrib El-Kaidesi, daha önce El-Kaide'ye katıldığını açıklayan "Davet ve Savaş Selefi Cemaati"nin kalıntıları üzerine 2006'da kurulmuştu. Örgüt o zamandan bu yana Afrika'daki Sahel bölgesine özellikle Mali'nin kuzeyine doğru faaliyetlerini genişletmişti.

Cezayir'de çok sayıda üyesinin silah teslimine izin veren uzlaşı yasasının uygulanması ve ordunun, liderlerinin çoğunu etkisiz hale getirmesinin ardından ülkedeki faaliyetleri ivme kaybeden örgüt, Mali'de "Sahra" ismiyle yeniden yapılanmıştı.

AA'nın haberine göre; Fransa, haziran ayında Mağrib El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Örgüt kasım ayında "Ebu Ubeyde el-Annabi" ismiyle anılan kişiyi sözde yeni lider olarak açıklamıştı.