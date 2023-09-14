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Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:58:00 - 2023-09-14 19:02:27
ABD Dışişleri Bakanlığı onay verdi: F-16'ların yerini alacak olan 4 adet F-35'ler Danimarka'ya indi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, maliyeti 2,2 milyar dolar olan 27 adet satışı onay verdi. Danimarka'nın bir kısmını Ukrayna'ya göndereceği F-16 filosunun yerine sipariş ettiği F-35 savaş uçaklarının 4'ü Skyrdstrup Hava Üssü'ne indi.

Danimarka'nın 2,2 milyar dolar karşılığında sipariş ettiği 27 adet F-35 savaş uçağının 4'ü ülkeye ulaştı.

Ülkenin Jutland Yarımadası'nda bulunan Skrydstrup Hava Üssü'ne inen 4 adet F-35'in resmi teslimi 1 Ekim'de yapılacak.

Söz konusu 27 uçak, 2025'in sonuna kadar sürmesi beklenilen geçiş sürecinin ardından ülkenin 40 yılı aşkındır kullandığı 30 adet F-16 savaş uçağından oluşan filonun yerini alacak.

ABD'den Danimarka ve Hollanda'ya Ukrayna onayı

Danimarka, Ukrayna'ya 6'sını yılbaşında, 8'ini gelecek yıl ve kalan 5'ini de 2025'te olmak üzere toplam 19 adet F-16 savaş uçağı teslim etmeyi planlıyor.

ABD, 17 Ağustos'ta, kendi üretimi olan F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi için Hollanda ve Danimarka'ya onay vermişti.
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Danimarka, ağustosta, F-16'ların kullanımı konusunda 8 Ukraynalı pilota eğitim vermeye başlamıştı.

Norveç de Ukrayna'ya F-16 sağlayacağını duyurmuş ancak yapılacak bağış, uçak sayısı ve teslimat zamanı hakkında henüz açıklama yapılmamıştı.

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