  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan uluslararası topluma Afganistan'daki barış sürecine destek çağrısı
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan uluslararası topluma Afganistan'daki barış sürecine destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:19:44 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan uluslararası topluma Afganistan'daki barış sürecine destek çağrısı

WASHINGTON/CENEVRE (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Uluslararası ortaklarımızı, bilhassa da Afganistan'ın komşuları ve bölge ülkeleri, bu ülkenin daha barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasına yardım etmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"nda video mesaj yoluyla bir konuşma yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Afganistan barış görüşmelerinin, ülkeye barış ve refah getirilmesi konusunda yeni bir fırsat alanı açtığını belirten Pompeo, "Ancak aynı zamanda Afganistan, pandemi ve kabul edilemez derecede yüksek derecedeki şiddet olayları gibi zorluklarla karşı karşıya. Afganistan'a ortaklık ve barış görüşmelerinin başarılı olması konusunda verdiğimiz sözün arkasındayız." mesajını verdi.

Afganistan'ın insan hakları, kadın hakları, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, "Tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da 2001'den bu yana Afganistan'da hukukun üstünlüğü konusunda elde edilen başarılara yardımı sürdürmelidir." ifadesini kullandı.

Afganistan'da ekonomik reformlara da ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Pompeo, "Uluslararası ortaklarımızı, bilhassa da Afganistan'ın komşuları ve bölge ülkeleri, bu ülkenin daha barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasına yardım etmeye çağırıyoruz. Bu konferansta yapılacak bağışlar, Afgan halkına yönelik desteğimiz konusunda güçlü bir sinyal olacaktır." diye konuştu.

- Konferans bugün sona eriyor

Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) organizatörlüğünde dün başlayan konferans, bugün sona erecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

2012'de Tokyo ve 2016'da Brüksel'de gerçekleşen konferansa ilişkin bu yıl organizatörler, uluslararası topluma henüz belirli bir bağış çağrısı yapmadı.

2018'de yine BM Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde geniş kapsamlı "Afganistan Konferansı" gerçekleştirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar
Siyaset

Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar

Areda Survey Araştırma Şirketi, İYİ Parti'deki krize ilişkin çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırmadan partiyi karıştıracak sonuçlar çıktı...
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
İletişim Başkanlığı'ndan Bülent Arınç açıklaması: Cumhurbaşkanımız...
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan Bülent Arınç açıklaması: Cumhurbaşkanımız...

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Bülent Arınç'ın istifasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay