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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vietnam'da temaslarda bulundu
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vietnam'da temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:01:45 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Vietnam'da temaslarda bulundu

WASHINGTON (AA) - Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güneydoğu Asya ziyaretinin son durağında Vietnam'da çeşitli temaslarda bulundu.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile bir araya gelen Pompeo, iki ülke ilişkilerine dair sıcak mesajlar verdi.

Pompeo, Çin'e yönelik endişelerine atıf yaparak, "Hem ikili ilişkilerimizi güçlendirme hem de Güneyadoğu Asya ve İndo-Pasifik bölgesinin güvenli ve müreffeh olması için beraber çalışma azmimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca, ABD ile Vietnam arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek yeni adımlar atma konusunu da ele aldıklarını aktardı.

Pompeo ayrıca Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh ve Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Güneydoğu Asya turu kapsamında Hindistan, Endonezya, Sri Lanka ve Malaviler'i ziyaret eden Pompeo'nun temasları, "Çin'e karşı bölgedeki ülkelerle iş birliğini artırma" çabaları olarak değerlendiriliyor.

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