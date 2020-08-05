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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Lübnan Başbakanı Diyab Beyrut Limanı'ndaki patlamayı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:24:15 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Lübnan Başbakanı Diyab Beyrut Limanı'ndaki patlamayı görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile yaptığı telefon görüşmesinde dün Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve destek mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pompeo ve Diyab bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada yaşamını yitirenler için Lübnan halkına başsağlığı dileyen Pompeo, bu korkunç olayın atlatılmasında ABD'nin Lübnan halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Pompeo, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Beyrut'taki korkunç patlama nedeniyle başsağlığı dileklerimi iletmek üzere bu sabah Lübnan Başbakanı Diyab ile konuştum. ABD, Lübnan halkının yanında durmakta ve bu korkunç olayın sonrasında yardım etmek için verdiği söze sadık kalmaktadır." ifadesine yer verdi.


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