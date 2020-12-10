  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:00:19 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesindeki bazı üniversiteleri, Çin Komünist Partisine (ÇKP) yönelik eleştirilerin engellemesi konusunda "Çin baskısına" boyun eğmekle itham etti.

Georgia Teknoloji Enstitüsünde konuşan Pompeo, ülkedeki üniversitelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in, öğrencileri ve akademiyi etkileme girişimlerine ilişkin endişelerini dikkate almadığını söyledi.

"MIT ve Washington" üniversitelerini konuşmasında özellikle hedef alan Pompeo "Amerikalılar, ÇKP’nin yükseköğrenimimizi kendi amaçları için nasıl zehirlediğini ve bu eylemlerin bizim özgürlüğümüzü ve ulusal güvenliğimizi bozduğunu görmeli. Eğer biz kendimizi eğitmezsek Pekin (hükümeti) tarafından eğitileceğiz." ifadesini kullandı.

MIT Üniversitesi Rektörü Rafael Reif’in, kendisinin, MIT’te yapmak istediği konuşmayı Çin hükümetini öfkelendirmemek için reddettiğini söyleyen Pompeo, "MIT, benim onların kampüsünde konuşma yapmamla ilgilenmedi." ifadesini kullandı.

Washington Üniversitesi Federal İlişkiler Direktörü Sarah Castro’yu, Çin’de 2017’de gözaltına alınan Çin kökenli Vera Cou’nun serbest bırakılmasına yardım etmeyi reddettiği gerekçesiyle eleştiren Pompeo, "üniversitenin bunu, Çin ile yaptığı milyonlarca dolar tutarındaki bir anlaşmayı tehlikeye atmamak için yaptığı" yorumunda bulundu.

Pompeo’nun açıklamaları üzerine MIT, ABD Dışişleri Bakanı’nın konuşmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle reddedildiğini belirtti.

Washington Üniversitesi ise Pompeo’nun açıklamalarını "utanç verici ve rezil" ifadeleriyle eleştirirken, "Pompeo’nun bir üniversitenin, ABD hükümetinden daha güçlü olduğunu düşünmesinin tuhaf" olduğu görüşünü paylaştı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Çare İmamoğlu' isimli şarkıyı yazan Ali Ata, desteğinden dolayı pişman olduğ..
Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama
Siyaset

Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama

CHP'den Muharrem İnce'nin parti kuracağını açıklamasının ardından ilk açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP'li Engin Altay, muhabi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay