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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Özbek mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Özbek mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:20:05 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Özbek mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Pompeo'nun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in reform gündemini desteklediklerini vurguladığı belirtilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bakanlar, dini özgürlükleri genişletme, insan kaçakçılığıyla mücadele ve sivil toplum ile basın için alan açma dahil (Özbek yönetiminin) insan hakları reformuna ilişkin ilerleme konusunda görüş alışverişinde bulundu. Özbekistan piyasa endeksli politikalara ve özelleştirmeye giderken, ABD ihracatçı ve yatırımcıları için oluşacak fırsatlar da ele alındı."

Açıklamada, görüşmede iki hükümet arasındaki istikşafi görüşmeleri Stratejik Ortaklık Diyalogu'na yükseltmenin de konuşulduğu ve bu kapsamda ABD ile Özbekistan arasındaki siyasi, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin artacağı kaydedildi.

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