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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:56:25 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış biriyle temaslı olduğu tespit edildiğinden karantinaya alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pompeo'nun, Kovid-19 testi pozitif çıkmış olan biri ile temaslı olduğu tespit edildi. Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir." bilgisi verildi.

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