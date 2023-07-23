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Dünya ABD DIA yetkililerinden heyecanlandıran kulis bilgisi: Putin'in flaş kararı: Rusya'nın nükleer silah hazırlığı! Süresi daralıyor
Dünya

ABD DIA yetkililerinden heyecanlandıran kulis bilgisi: Putin'in flaş kararı: Rusya'nın nükleer silah hazırlığı! Süresi daralıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-23 15:34:00 - 2023-07-23 16:23:04
ABD DIA yetkililerinden heyecanlandıran kulis bilgisi: Putin'in flaş kararı: Rusya'nın nükleer silah hazırlığı! Süresi daralıyor

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri açıklaması: Sürenin daraldığını belirten uzmanlar harekete geçildi yorumları yaptı! Vladimir Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatından şüphe etmek için hiçbir neden olmadığı görüşünü paylaştı. 'Yok artık' dedirten gelişme!

DIA yetkilileri: Putin nükleer silahları konuşlandırdı! 

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatından şüphe etmek için hiçbir neden olmadığı görüşünü paylaştı.

Üst düzey ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) yetkilileri, bir grup gazeteciye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırılacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili ve silahları sevk etme konusunda "bazı başarılar elde ettiklerinden" şüphe duymak için hiçbir neden olmadığını belirtti.

Neden böyle düşündüklerine yönelik gerekçelerini açıklamayan yetkililer, diğer yandan ABD istihbaratının, uydu görüntüleriyle dahi silahları takip etmesinin zor olduğunu kabul etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üst düzey DIA yetkilileri, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun silahlar üzerinde herhangi bir kontrolü olacağına inanmadığını, büyük olasılıkla bunların tamamen Rusya tarafından kontrol edileceğini belirtti.

Yetkililer, taktik nükleer silahların Belarus'a taşınmasının küresel nükleer manzarayı değiştireceğine veya nükleer riski artıracağına inanmadıklarını çünkü silahların depolarda tutulacağını ve Rus kuvvetlerince kontrol edileceğini söyledi.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer sevk etme kararını "sorumsuzca" şeklinde nitelemiş ancak nükleer pozisyonlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum veya Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir emare olmadığını bildirmişti.

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