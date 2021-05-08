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Dünya ABD devine soğuk duş! Siber saldırıda çöktü
Dünya

ABD devine soğuk duş! Siber saldırıda çöktü

ABD'nin büyük şirketlerden biri, siber güvenlik saldırısından sonra bütün boru hattı operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:17:00 -
ABD devine soğuk duş! Siber saldırıda çöktü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) büyük şirketlerden biri, siber güvenlik saldırısından sonra bütün boru hattı operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Colonial Pipeline yaptığı açıklamada, saldırının Cuma günü gerçekleştiğini ve bazı bilgi teknolojisi sistemlerini de etkilediğini duyurdu.

Şirket ABD'deki en büyük rafine ürün hattına sahip şirketlerden biri.

Şirket, Teksas ve New Jersey arasında 8 bin 851 km’den fazla uzanan bir boru hattı sistemi aracılığıyla günlük 100 milyon galondan fazla yakıtın taşınmasını sağlıyor.

Georgia eyaletindeki Alpharetta şehrinde bulunan şirket, saldırının niteliğini ve kapsamını araştırmak için dışarıdan bir siber güvenlik firması kiraladığını, ayrıca kolluk kuvvetleri ve federal kurumlarla temasa geçtiğini belirtti.

Şirket yaptığı açıklamada “Şu anda, birincil odak noktamız, hizmetimizin güvenli ve verimli bir şekilde eski haline getirilmesi. Bu süreç halihazırda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve hedefi henüz bilinmiyor.

Joe Biden yönetimi tetikte

Joe Biden yönetiminin Siber Güvenlik ve Gelişmekte Olan Teknolojiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger, hükümetin elektrik tesislerinin, su bölgelerinin ve diğer kritik endüstrilerin potansiyel olarak zararlı siber saldırılara karşı korunması için çaba harcadıklarını belirtmişti.

ABD yönetimi kontrol sistemlerinin, kötü niyetli siber faaliyetleri tespit etmek ve engellemek için gerekli teknolojiye sahip olması için çalışıyor.

 

 

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