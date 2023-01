ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! İzmir'de açtılar

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden biri olan Hyatt Hotels Corporation, dün Marmara Bölgesi dışındaki ilk otelini İzmir’de açtı. Hyatt Hotels Group’tan New York Borsası’na yapılan açıklamada yeni otel İzmir’de hizmete girdi. Balçova’da açılan Hyatt Regency İzmir İstinyePark, ile ABD’li grup, Anadolu’daki ilk otelini de açmış oldu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, bilindiği üzere Hyatt Grubu’nun Türkiye’de Park Hyatt İstanbul–Maçka Palas, Hyatt Regency İstanbul Ataköy, Grand Hyatt İstanbul, Hyatt Centric Levent İstanbul ve Hyatt House Gebze olmak üzere 5 oteli bulunuyor.

Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ta 160 oda bulunuyor. Bunun 16’tanesini ise süitler oluşturuyor. Otelin 19’uncu katında ise penthouse daire ve 6 tane toplantı yer alıyor. Bölgenin en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin yanında yer alan otelin açılışını değerlendiren Genel Müdür Zafer Canbaz, “Bugün misafirlerimizi, World of Hyatt üyelerini kültürel açıdan zengin liman kenti İzmir’de ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Hyatt Regency İzmir İstinyePark, verimli toplantılardan enerji dolu tatillere kadar her şey için ideal bir yer” dedi. Merkezi Chicago’da bulunan Hyatt Hotels Corporation’ın 72 ülkede 25’ten fazla çatısında 1.200’den fazla otel ve her şey dahil tesis yer alıyor.