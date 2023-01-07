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Ekonomi ABD devi kararını duyurdu: Türkiye'de oteller açacağız
Ekonomi

ABD devi kararını duyurdu: Türkiye'de oteller açacağız

ABD merkezli oteller zinciri olan Marriott International, Türkiye'ye otel konusunda yeni yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 15:59:00 -
ABD devi kararını duyurdu: Türkiye'de oteller açacağız

Uluslararası alandaki gelişmelerin yarattığı avantajla 2022 yılının turizmde iyi geçmesi ve pandeminin etkisini yitirmesiyle yeni tesis yatırımları ve yapımı tamamlanan tesislerin hizmete açılması hızlandı.

Bu yıl 41 şehirde 148 otel hizmete girecek

Ekonomim'de yer alan habere göre geride kalan 2022 yılında 130 komple yeni 120 de yenileme yatırımı amaçlayan toplam 250 proje için teşvik belgesi alınmışken, bu yıl da daha önce yapımına başlanan tesislerden Türkiye’nin 41 ilinde toplam 65 bin yatak kapasiteli 148 yeni otel hizmete girecek. Dünya genelinde de bu yıl 1.549’u Çin’de olmak üzere toplam 2.856 yeni konaklama tesisi hizmete sokulacak. Türkiye’de hizmete açılacak tesislerin 67’si 5 yıldız, 40’ı 4 yıldız, 25’i 3 yıldız, 16’sı ise butik otel kategorisinde.

Hangi ilde hangi oteller açılacak

Türkiye genelinde 41 ilde gerçekleşen yatırımların büyük bölümü Marmara Bölgesi’nde yürütülüyor. İstanbul’da hizmete girecek 30 otelin 21’i beş yıldız kategoride olacak. Bu yıl kapılarını açacak yeni otellerin illere göre dağılımında İstanbul’u 10’u 5 yıldızlı olmak üzere 20 otel ile Antalya, 10 tesisle Muğla, 9 otel ile İzmir, 7’şer tesisle Nevşehir, Çanakkale, 5’er tesisle Ankara, Balıkesir ve 3’er otel ile Bursa, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Van, 2’şer tesisle Denizli, Erzurum, Mardin, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova izliyor.

Bu yıl hizmete girecek oteller arasında Antalya’da 1975 yılında açılan, 38 yıllık faaliyetin ardından 2013 yılında yenilenmek amacıyla kapatılan 204 odalı Divan Talya Otel de var. Türkiye’de 28 otelle hizmet veren uluslararası zincir otellerden IHG Hotels, bu yılın yaz aylarında iki yeni otel daha açacak. Bunlar; 140 odalı Crowne Plaza İstanbul Ortaköy Bosphorus, 115 odalı Holiday Inn Erzurum.

Dünyanın en büyük otelcilik zincirlerinden Marriott International Körfez, Levant ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç “Hotel DeCamondo Galata, a Tribute Hotel ve Burdock Hotel Istanbul, Autograph Collection dahil olmak üzere yıl sonuna kadar bünyemizdeki markalardan başka oteller de açacağız. Türkiye’deki 18 markaya yenilerini ekleyeceğiz. Moxy Hotels, Westin Hotels, Tribute Portfolio ve Marriott Executive Apartments gibi yeni markaları da Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz” dedi.

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