ABD, Çin'i o ülkeye askeri çabalarına yardım etmekle suçluyor... Rusya, Çin arasında neler oluyor? Kritik hamle

Üst düzey ABD'li yetkililer Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına drone ve füze teknolojisi, uydu görüntüleri ve makine aletleri de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ölümcül olmayan yardım sağlayarak destek vermekle suçladı. Bu desteğin Rusya'nın savunma üretimini desteklediği ve Sovyet dönemini anımsatan önemli bir askeri yığınağa olanak sağladığı söyleniyor.

İddialar Cuma günü kamuoyuna açıklanırken, yetkililer Çin'in katılımının Rus savunma yeteneklerindeki önemli boşlukları nasıl doldurduğunu detaylandırdı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu eylemlerin Rusya'nın askeri çabalarını daha önce ulaşılamayacağı düşünülen bir hızda genişletmesine olanak sağladığını belirtti. Yetkililer, Rusya'nın askeri faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini engellemek için Çin'i desteğini kesmeye ikna etmenin önemini vurguladılar.

Başkan Joe Biden'ın bu konuyu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştüğü ve konuyla ilgili olarak Avrupalı ve küresel müttefiklerle temaslarda bulunduğu bildirildi. Yetkililer, Çin'den gelen desteğin doğrudan silah değil, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden çatışması için gerekli olan malzeme ve teknoloji olduğuna dikkat çekti.

ABD'deki Çin Büyükelçiliği bu iddiaları reddederek Çin'in Ukrayna krizinde silah sağlamadığını ve Rusya ile ticari ilişkilerinin normal olduğunu ve müdahale ya da kısıtlamaya tabi tutulmaması gerektiğini belirtti. Büyükelçilik sözcüsü Liu Pengyu, ABD'nin Çin ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri eleştirmeyi bırakması çağrısında bulundu.

ABD'li yetkililer tarafından paylaşılan bilgilerin bir kısmı gizliliği kaldırılmış istihbarata dayanıyor ve tedarik zincirinde yer aldığı iddia edilen bazı Çinli şirketleri öne çıkarıyordu. Dalian Machine Tool Group, Rusya'nın balistik füze üretimini arttırmak için kullanılabilecek takım tezgahlarının tedarikçisi olarak adlandırıldı. Yetkililer ayrıca 2023 yılında Rusya'nın mikroelektronik ithalatının %90'ının Çin'den geldiğini ve bunların füze, tank ve uçak üretiminde kullanıldığını iddia etti.

Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd ve Hikvision gibi Çinli firmalar ile Yantai merkezli IRay Technology Co Ltd ve Kuzey Çin Elektro-Optik Araştırma Enstitüsü, Rus askeri araçları için optik bileşen sağlayıcıları olarak anıldı. Ayrıca Çin'in insansız hava aracı motorları, seyir füzeleri için turbojet motorları tedarik ettiği ve Rusya'da insansız hava aracı üretmek için Rus kuruluşlarla işbirliği yaptığı bildirildi.

Yetkililer ayrıca Çinli şirketlerin silah itici gazları için nitroselüloz tedarik ederek Rusya'nın topçu mermileri gibi önemli mühimmatları daha hızlı üretme çabalarına yardımcı olduklarını öne sürdü. Yetkililer ayrıca Çin'in Rusya'ya uydu ve uzay tabanlı yeteneklerini geliştirmesinde yardımcı olduğunu, bunun da Avrupa genelinde artan bir tehdit oluşturduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kullanımı için görüntü sağladığını belirttiler.

Bu suçlamaların ortasında Başkan Biden, ABD'li kanun yapıcıları, Rusya'nın ilerleyişine karşı kendini savunan Ukrayna'yı silahlarla desteklemek için ek finansmanı onaylamaya çağırıyor. ABD ve müttefikleri ayrıca Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ve Tayvan'la ilgili eylemlerine karşı, Çin'in son dönemdeki ABD diplomatik temaslarından Çin karşıtı bir duygu olarak algıladığı itirazlarına rağmen daha sert bir duruş sergiledi. Reuters