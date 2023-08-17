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Dünya ABD çıkarı olmayan işte olmaz! Pentagon'dan Nijer açıklaması
Dünya

ABD çıkarı olmayan işte olmaz! Pentagon'dan Nijer açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-17 02:07:00 -
ABD çıkarı olmayan işte olmaz! Pentagon'dan Nijer açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Nijer'in ABD için oldukça kritik bir ortak olduğu ve oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yapıldığı belirtildi.

Sahel bölgesinde son yıllarda yaşanan siyasi hareketlilik ve askeri darbeler sadece bölgedeki sömürgecilik sonrası siyasal ve sosyal düzeni bozmakla kalmadı. Aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de Mali'de, Eylül 2021'de Gine'de, Ocak ve Eylül 2022'de Burkina Faso'da ve en son Temmuz 2023'de Nijer’de yaşanan askeri darbeler bütün dikkatleri böLgeye çekti.

Pentagon: Darbe girişimi olduğunu söylemeye yaklaştık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Nijer'in ABD için oldukça kritik bir ortak olduğunu ve oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Biz de bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz. Bunun barışçıl bir çözümle bitmesini istiyoruz ve kesinlikle diplomasiye hiçbir kapıyı asla kapatmadık." dedi.

Singh, düzenlediği basın toplantısında, Nijer'de devam eden durumu değerlendirmeye devam ettiklerini, bunun barışçıl ve diplomatik yollarla çözülebileceğini umduklarını ve "bir darbe girişimi olduğunu söylemeye çok yaklaştıklarını" söyledi.
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Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve hükümetin diğer kademelerinin bunu barışçıl şekilde çözmeye çalıştığına işaret eden Singh, "Bildiğiniz gibi Nijer, bölgede bizim için oldukça kritik bir ortak. Bu yüzden bunu diplomatik şekilde çözebileceğimizi umuyoruz." dedi.

Singh, bölgede ABD'nin varlıklarının ve çıkarlarının bulunduğunu, ana önceliklerinin bu çıkarları ve müttefiklerin çıkarlarını korumak olduğunu vurgulayarak, "Baskı yapmaya ve diplomatik bir çözüm için zorlamaya devam ediyoruz. ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu), bunun askeri olarak sona ermesini istemediğini, şiddetin tırmanmasını istemediklerini, bunun diplomatik bir şekilde sona ermesini istediklerini söyledi. Yani biz bu önlemleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinin, ABD'nin askeri yardımı, ikincil veya lojistik destek talebinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Singh, böyle bir talebin bulunup bulunmadığı konusunda emin olmadığını, ancak ECOWAS'ın parçası olan ülkelerin askeri müdahaleyi istemediklerini belirttiğini aktardı.

"Askeri müdahale istemiyoruz"

Singh, bu duruşu desteklediklerini belirterek, "Biz de bunun askeri müdahale ile sonlanmasını istemiyoruz. Bunun barışçıl bir çözümle bitmesini istiyoruz ve kesinlikle diplomasiye hiçbir kapıyı asla kapatmadık." ifadesini kullandı.

ABD'nin terörle mücadele operasyonlarını nasıl yürüttüğüne ilişkin Singh, ABD'nin sadece Nijer'den değil dünyanın diğer yerlerinden de ufuk ötesi güçlerini koruduğunu söyledi.

"Üslerimize milyonlarca dolar yatırım yaptık"

Singh, Nijer'in ABD'nin bir ortağı olduğunu vurgulayarak, "Oradaki üslere yüz milyonlarca dolar yatırım yaptık." dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, Nijer'de barışçıl bir çözüm görmek istediklerini ve buna ulaşabileceklerini umduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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