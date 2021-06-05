“ABD bunu kabullenmeli”

Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hep var olduğunu ve bundan sonra da varlığını sürdüreceğini söyleyerek, ABD'nin bunu kabullenmesi gerektiğini aktardı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPİEF) uluslararası haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle görüşen Putin, ABD ile gergin olan ilişkilerin sebebinin Rusya olmadığını söyleyerek "Biz hiçbir zaman Rusya-ABD ilişkilerine zarar veren ilk adımı atmadık. Biz mi ABD'ye yaptırım uyguladık? ABD bize yaptırım uyguladı ve her bahaneyi kullanarak ya da bahane olmadan yaptırımlara devam ediyor” dedi. “Rusya hep vardı, var ve var olacak. Dünyada önemli bir role sahip ABD'nin var olacağı gibi. İki ülkenin istikrar kazandırıcı rol oynamasını çok isterdim" diyen Putin, Kuzey Kore sorunu ile ilgili olarak da daha fazla yaptırım ile değil, ülkelerin güvenliğini garanti altına alacak koşulların sağlanması ile çözüme ulaşılabileceğini kaydetti. Rus lider, Kuzey Kore sorununa ideal bir çözüm bulunacağına dair umudunu da koruduğunu ekledi.