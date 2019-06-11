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ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Yahudi liderlere söz vermiş

ABD son günlerde Mike Pompeo ile ilgili gündeme gelen iddia ile çalkalanıyor. İddiaya göre Pompeo'nun, İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e karşı harekete geçmek için seçimleri beklemeyeceği konusunda Yahudi liderlere söz verdiği ileri sürüldü.

11 Haziran 2019 Salı 06:29
ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Yahudi liderlere söz vermiş

Amerikan Washington Post gazetesinin New York'ta Pompeo ile Yahudi  liderler arasında yapılan bir toplantının ses kaydına dayandırdığı haberde,  Pompeo'nun İngiltere siyasetiyle ilgili açıklamalarına yer verildi.

Habere göre Pompeo, İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'in  seçimleri kazanması halinde İngiltere'deki Yahudilerin durumu konusunda bu  gruplara yardım edeceğini ifade etti.

"Bu gerçekleşti mi ondan sonraki adımlar çok zor olur"

Habere göre, Pompeo söz konusu toplantıda, "Bay Corbyn seçilebilir,  bu mümkündür. Ancak şunu bilmelisiniz ki kendisinin (Yahudi gruplara yönelik)  tepki vermesini beklemeden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü bu durum  bir kez gerçekleşti mi ondan sonra (atılacak adımlar) çok riskli ve çok zor  olacaktır." dedi.

İngiltere'de zaman zaman antisemitik olmakla suçlanan ana muhalefet  lideri Corbyn, ABD'nin ve Donald Trump yönetiminin birçok uygulamasını protesto  etmesiyle tanınıyor. Corbyn, Trump'ın son İngiltere ziyaretinde de birçok davete  katılmamıştı.

İngiltere'deki bazı Yahudi örgütleri, ana muhalefetteki Corbyn'i  antisemitizme göz yummakla suçlamış ve kendisini protesto etmişti. Corbyn ise  suçlamaları reddetmiş, bu konudaki hassasiyetini artıracağı sözünü vermişti.

Ülkedeki ilgili denetleme kurumu Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu,  geçen ay İşçi Partisinin antisemitik eylemler içinde olup olmadığına yönelik bir  soruşturma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 06:29
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