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ABD bu iddia ile çalkalanıyor… ‘Trump yalan söyledi!’

ABD, Meksika ile yapılan göçmen anlaşması ile çalkalanıyor. New York Times’ın iddiasına göre anlaşma aslında aylar öncesinden yapıldı. Trump’ı insanları yanıltmakla suçlayan gazete ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 06:43
ABD bu iddia ile çalkalanıyor… ‘Trump yalan söyledi!’

Amerikan kamuoyunda son günlerin en fazla tartışılan konusu olan ABD-Meksika anlaşması, NYT'nin iddiasıyla yeni bir boyuta taşındı.

NYT, ABD'li ve Meksikalı yetkililer arasındaki 11 saatlik görüşmeler  sonucunda cuma günü varılan mutabakatla ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan  edilen anlaşmanın aslında mart ayında sağlandığını iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde  NYT, mart ayında Miami'de yapılan gizli görüşmelerde ABD İç Güvenlik Bakanı  Kirstjen Nielsen ve Meksikalı mevkidaşı Olga Sanchez'nin birçok konuda mutabakata  vardığını belirtti.

ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda cuma günü açıklanan anlaşmadaki maddelerin çoğunun Miami'deki gizli görüşmelerde ele alındığını kaydeden NYT, anlaşmadan haftalar önce de yasa dışı göçmenlerin caydırılması  konusunda Meksika'nın ABD'ye güçlü taahhütlerde bulunduğunu iddia etti.

Trump'tan tepki

Öte yandan NYT'nin haberine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla  tepki gösteren Trump, "Başarısız NYT'tan bir yalan haber daha. Biz sınır güvenliğiyle ilgili adımların atılması için uzun süredir uğraşıyorduk, ancak imzaladığımız anlaşmaya kadar Meksika'dan tam olarak bir şey elde edememiştik."  ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Meksika'nın sınır güvenliği konusunda yeterince iş  birliği yapmadığını savunan Trump, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez  Obrador ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından artık bu ülkeye daha fazla  güvendiğini ve Meksika'nın bundan sonra daha fazla iş birliği yapacağını ifade  etti.

ABD ile Meksika arasında "yasa dışı göçmen" anlaşmazlığı

ABD yönetimi, geçen hafta Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin  Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5  gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için  Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük  vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar  süreceğini bildirmişti.

İki ülke arasında yapılan müzakerelerin ardından cuma günü Trump, yasa  dışı göçmenler konusunda Meksika ile anlaştıklarını, dolayısıyla bu ülkeye  uygulanması planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 06:43
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