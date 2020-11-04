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Aktüel ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.
Aktüel

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:04:13 -
ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.
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