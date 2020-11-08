  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı:
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı:

''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum'' - ''Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim'' - ''Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım''

Yeniakit Publisher
2020-11-08 05:25:38 -
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı:

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum.'' dedi.

Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile birlikte yaptı.

Harris'in kendisini takdim etmesinin ardından ulusa seslenen Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu söyledi.

Biden, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım.'' ifadesini kullandı.

Biden, ''Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Şimdi, sert söylemleri bir kenara bırakma, tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı. Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız, onlar düşmanımız değil, Amerikalı.'' diye konuştu.

ABD'yi iyileştirme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini belirten Biden, salgınla mücadele planı kapsamında ''Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım.'' dedi.

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ise ABD halkının birliği, doğruyu ve bilimi seçtiğini söyleyerek, birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi yönetiminden baş döndüren diplomasi
Ekonomi

Ekonomi yönetiminden baş döndüren diplomasi

Hükümet, ihracatı arttırmak için gerekli her girişimde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, A..
Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!
Dünya

Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirileri..
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay