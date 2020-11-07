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Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:29:01 -
ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD saatiyle 20.00'de (TSİ 04.00) zafer konuşması yapacak.

Biden'ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile 20.00'de Delaware eyaletinin Wilmington kentinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

Biden ise Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, ''Bizi zor bir iş bekliyor ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı boşa çıkarmayacağım.'' ifadesini kullandı.


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