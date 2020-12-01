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Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden ekonomi ekibini tanıttı
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden ekonomi ekibini tanıttı

ABD halkına "ekonomik iyileşme" ve "yardım yolda" sözü veren Biden, ABD Kongresine ise acilen ekonomik yardım paketi yasasını geçirmesi çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:07:42 -
ABD başkanlığına seçilen Biden ekonomi ekibini tanıttı

NEW YORK (AA) - ABD, başkanlığına seçilen Joe Biden, Hazine Bakanlığına eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ı getireceğini açıkladı.

Biden, Wilmington'da ekonominin başına getireceği ekibini ve kendisine ekonomi alanında danışmanlık yapacak isimleri tanıttı.

ABD halkına "ekonomik iyileşme" ve "yardım yolda" sözü veren Biden, ABD Kongresine ise acilen ekonomik yardım paketi yasasını geçirmesi çağrısı yaptı.

ABD'yi devam eden ekonomik krizden çıkaracak ve ekonomiyi yeniden inşa etmeye yardım edecek "birinci sınıf" ve "deneyimli" bir ekonomi ekibi kurduğunu söyleyen Biden, Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Janet Yellen'ı getireceğini söyledi.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörlüğüne Hindistan asıllı Neera Tanden’ı, Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığına ise Cecilia Rouse’ı getirecek.


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