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Dünya ABD başkanlarının ölümcül hastalık tarihi
Dünya

ABD başkanlarının ölümcül hastalık tarihi

ABD günlerdir Başkan Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlere birkaç hafta kala yeni tip korona virüse yakalanmasını konuşuyor. Ülke tarihi ise 45. Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'dayken ölümcül bir hastalıkla karşılaşmış tek lider olmadığını gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:31:00 -
ABD başkanlarının ölümcül hastalık tarihi

George Washington'dan George W. Bush'a kadar birçok eski ABD başkanı ağır hastalıklar geçirdi, bazıları ölümden döndü.

ABD Anayasası'nın 25. değişiklik maddesine göre başkanın görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde yetkiyi yardımcısına devretmesini öngörüyor.

Eski başkanlardan George W. Bush döneminde 2002 ve 2007 yıllarında bu maddeye başvuruldu. Bush, rutin kolonoskopi işlemleri için sakinleştirici verildiği sırada görevini yardımcısı Dick Cheney'ye devretti.

Söz konusu 25. değişiklik maddesi, anayasaya 1967'de girmiş olsa da Ronald Reagan ise 1985'te kalın bağırsaklarından kanserli bir polipin çıkarılması esnasında dümeni o dönem yardımcılığını yapan George H. W. Bush'a devrettiğinde bu maddeyi resmi olarak uyguladığını kabul etmedi.

Reagan, bu zaman aralığının söz konusu maddeyi uygulamak için "çok kısa ve geçici bir süre" olduğunda ısrar etti.

Donald Trump küresel bir salgından etkilenen ya da hastalığa dair tehlikeleri küçümseyen ilk ABD başkanı değil. Woodrow Wilson, I. Dünya Savaşı'nın sonunun görüşüldüğü Paris barış görüşmeleri için Nisan 1919'da gittiği Fransa'da İspanyol gribine yakalandı.

Woodrow Wilson'ın sağlık durumunun vahametine rağmen Washington yönetimi öfkeli bir şekilde hastalıkla ilgili gelişmeleri kamuoyundan uzak tutmaya çalıştı.

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