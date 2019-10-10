ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması! Açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı devam ederken sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Kürtlerle görüştüğünü söyleyen Trump, "Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar sonsuza dek savaşıyorlardı. Saldırı bölgesinin yakınında askerimiz yok. BİTMEK BİLMEYEN SONSUZ SAVAŞLARA son vermeye çalışıyorum. Her iki tarafla da konuşuyorum. Bazıları bizim bölgeye binlerce asker gönderip en baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Unutmayın, Türkiye bir NATO üyesidir. Diğerleri "DIŞARIDA KAL", bırak Kürtler (bizim mali yardımımızla bile olsa) kendi savaşlarını versin diyor. Ben, eğer kurallara uymazsa, Türkiye'yi finansal açıdan çok sert yaptırımlarla vuralım diyorum! Yakından izliyorum" dedi.

HABER7