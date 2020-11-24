  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti
Aktüel

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:06:01 -
ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Mısır" ve "Koçan" isimli iki hindinin canını bağışladı.

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Iowa eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk "Mısır" ve "Koçan" adlı iki hindiyi affetti.

Her iki hindi de Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.

Trump, törende yaptığı konuşmasında, "Kendi aileme ve tüm Amerikalılar'a, sağlıklı ve çok mutlu geçirecekleri bir Şükran Günü diliyorum." dedi.

- Trump'tan Kovid-19 vurgusu

Bu yıl tüm dünyanın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı süreçlerden geçtiğini belirten Trump, "Aşılarımız geliyor. Bu gezegenin gördüğü en büyük tıbbi başarılar elde edildi." ifadelerini kullandı.

Trump, ailelerin ve sevenlerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu Şükran Günü'nde, en büyük gönül borcumuz, Çin virüsüne karşı verilen mücadelede yer alan doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarınadır. Bu pandemiyi yakın zamanda bitirecek aşıları ve tedavileri geliştirenlere de ayrıca müteşekkiriz." diye konuştu.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar
Spor

17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK, 17 futbolcusu koronavirüse yakalandığ..
Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama
Gündem

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama

Avrupa Birliği, İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama yaptı. AB Komisyonu Sözcülerinden Pet..
Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı
Teknoloji

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, etrafından topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Uçan arabanın test denemesinde başarı sağla..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay