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ABD Başkanı Donald Trump karşı atağa geçti! "Demokratları ve yardım edenleri azledin"

Temsilciler Meclisi tarafından azil soruşturması açılan ABD Başkanı Donald Trump, demokratların ve onlara yardım eden isimlerin azledilmesi çağrısında bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:43
ABD Başkanı Donald Trump karşı atağa geçti! "Demokratları ve yardım edenleri azledin"

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in "vatana ihanet" ettiğini savunarak, bu kişilerin ve ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi çağrısı yaptı.

Trump, hakkında azil soruşturması açan Temsilciler Meclisi'nin önemli isimleri Pelosi ve Schiff'e yönelik eleştirilerini Twitter'da sürdürdü.

Pelosi'yi "asabi", Schiff'i ise "fırıldak" olarak niteleyen Trump, Pelosi'nin Schiff'in Kongre'ye ve Amerikan halkına söylediği "yalanları" bildiğini belirterek, "Tüm bunlar asabi Nancy'yi en az Schiff kadar büyük suçlar ve kabahatlerden hatta vatana ihanetten suçlu kılıyor. Sanıyorum ki bunu anlamı, onlarla birlikte iş tutan herkes de dahil olmak üzere Pelosi ve Schiff'in azledilmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:43
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Demokratlar
  3. Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi
  4. İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff
  5. Temsilciler Meclisi
  6. Trump'a yönelik azil soruşturması
  7. ABD Kongresi
  8. Joe Biden
  9. ABD Başkanı Trump

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