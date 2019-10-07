0553 313 94 23

ABD Başkanı Donald Trump grubu İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump grubu, kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:14
ABD Başkanı Donald Trump grubu İslamofobik grubun etkinliğini tepkiler üzerine iptal etti

Trump grubu altındaki yaklaşık 500 şirketi bünyesinde toplayan "Trump Organization", kuruluşa ait bir mekanda Müslüman karşıtı bir grubun düzenleyeceği bağış etkinliğini, Müslüman toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki Trump Organization sözcüsü Amanda Miller, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla üyesi bulunan Müslüman karşıtı "ACT for America (Amerika için hareket et)" isimli grubun bağış toplama etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Söz konusu etkinliğin, 7 Kasım'da Florida eyaletinde Trump Organization'a bağlı Mar-a-Lago adlı mekanda yapılacağı duyurulmuştu.

Duyurunun ardından ABD'deki en etkili Müslüman kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki göstermişti.

CAIR Ulusal İletişim Direktörü İbrahim Hooper, "İslamofobik bir nefret grubunun, ABD Başkanı'nın sahip olduğu mekanlardan birinde para toplaması tamamıyla uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:14
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. CAIR
  3. İslamofobik
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babacan ekibinden 'Üçüncü ittifak' açıklaması
    1. Babacan ekibinden 'Üçüncü ittifak'..
    2. Kalın: Türkiye’nin kimsenin toprağında..
    3. Ersun Yanal'ın kulübe sıkıntısı!
    4. Balık stokları için kritik uyarı!
    5. Kampanyalarla yeniden teker dönmeye..
    6. Ali Babacan ekibinden 'üçüncü ittifak'..
    7. ABD Başkanı Donald Trump grubu..
    8. İletişim Başkanı Altun: Teröre karşı..
    9. Peugeot Boxer 4x4’e büyük ilgi
    10. Krediye erişim daha da..
    11. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı..
    12. BAE'den İslam karşıtı siyasetçiye para..
    13. Sınırda sıcak gelişme! ABD askerleri..
    14. 60 bin lira teşvik
    15. Kamu memur alımı kamu kurumları memur..
    16. Cep telefonu kiralamada KOBİ’lere..
    17. Çavuşoğlu'ndan operasyona ilişkin..
    18. Frigya'da turist sayısı ikiye katlandı
    19. Rize'de sel ve heyelan; yollar..
    20. Bu platform çok hesaplı
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
    Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!