ABD Başkan Yardımcısı Pence: Onaylanırsa...

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Pence, aşının ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandığında, kendisi ve ailesinin bu aşıyı olmak için tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Mike Pence, haber sitesi The Hill'e açıklamalarda bulundu.

Pence, Sağlık Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, muhtemel bir koronavirüs aşısının dağıtımı için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını bildirdi.

Mike Pence, yaşlıların, bağışıklığı zayıf kişilerin, ilk müdahale ekiplerinin ve sağlık çalışanlarının aşı için öncelikli olacağını vurguladı.

Pence, koronavirüs aşısının herkese ulaşması için federal yönetimin bütün olanaklarını kullanacaklarının söyledi.

Mike Pence, FDA bir aşıyı onaylandığında kendisisin kategorisindeki kişiler aşıya erişebildiğinde, ailesi ile beraber aşı olmak için tereddüt etmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, sağlık uzmanlarının ülkedeki koronavirüs vakalarının sonbahar ve kış aylarında yükselmesini beklediğini ve sağlık sisteminin grip mevsiminin de gelmesi ile beraber güçlük yaşayabileceği ikazlarını hatırlatarak, halka grip aşısı olma çağrısında bulundu.

Amerika, koronavirüs aşısının güvenilirliğini sorguluyor

Başkan Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda, ekim ayı bitmeden bir koronavirüs aşısının dağıtım için hazır olabileceğini söylemişti.

Ayrıca, Demokratlar ve Demokratların Başkan Adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden önce aşıyı hazır etmek için acele ettiğini ve bu aşının güvenli olmayabileceğini ileri sürmüştü.

ABD'de yapılan anketlerde katılımcıların yaklaşık üçte birinin hızlı bir şekilde piyasaya sürülen koronavirüs aşısına güvenmeyeceğini söylediği bildirilmişti.

FDA Başkanı Stephen Hahn, uygun bulunması halinde mümkün olan en kısa sürede bir aşıyı onaylamak istediklerini, fakat siyasetin kararlarını etkilemeyeceğini ifade etmişti.