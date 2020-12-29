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Aktüel ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu
Aktüel

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:40:36 -
ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu

NEW YORK (AA) - ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Harris, Washington D.C.'de ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın aşı olmasından bir hafta sonra kameralar önünde canlı yayında aşı yaptırdı.

Kamala Harris, aşı yaptırdıktan sonra "Çok kolaydı, neredeyse hiç hissetmedim." dedi.

Biden ve Harris, 20 Ocak 2021'de göreve başlamadan önce ikinci doz aşıyı da yaptırmış olacak.

Kamala Harris, aşının güvenli olduğunu göstermek için Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin ardından Kovid-19 aşısı yaptıran son Amerikalı yetkili oldu.

Yakın zamanda Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ise henüz aşı yaptırmadı.


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