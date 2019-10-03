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ABD basını tüm dünyaya duyurdu! 'Trump'ı Türkiye korkusu sardı, askerlerini çekiyor'

ABD merkezli Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası ABD'nin endişeye kapıldığını duyurdu. Gazete, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekebileceğini ileri sürdü.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:55
ABD basını tüm dünyaya duyurdu! 'Trump'ı Türkiye korkusu sardı, askerlerini çekiyor'

ABD merkezli Wall Street Journal, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin askeri harekatından endişe ettiğini yazdı. İddiaya göre, operasyon olması halinde ABD Başkanı Trump, Suriye'deki ABD askerlerini geri çekebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki günlerde Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmesi beklenen askeri harekat ABD basınında yakından takip ediliyor.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililerin Suriye'nin kuzeyine büyük bir operasyon gerçekleştirmesinden büyük endişe duyduğunu yazdı. Gazeteye göre, askeri harekat olursa Trump iki ülke arasında çatışmayı önlemek için ABD askerlerini Suriye'den çekebilir.

"Türkiye'nin kaybedecek bir günü bile yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için net mesaj verdi. Birileri, terör ve sığınmacı yükünü Türkiye’nin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Türkiye’nin artık kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır" demişti.

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:55
  1. ABD
  2. Trump

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