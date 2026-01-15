  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti! CHP’liler vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi: Ekrem'in mahkemesi öncesi provokasyon YPG'den Kürt sivillere silah zoruyla engel! “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı! Kaza limiti doldu şimdi yangın zamanı İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon Miraç gecemiz mübarek olsun! İşte İsra ve Miraç mucizesinin anlamı, bu gecenin fazileti ve yapılacak ibadetler Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek? Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan’dan 2026 için kritik mesaj! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı
Avrupa ABD-Avrupa İttifakı bitti
Avrupa

ABD-Avrupa İttifakı bitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD-Avrupa İttifakı bitti

POLITICO’da yayımlanan analizde, Trump dönemiyle birlikte transatlantik ittifakın fiilen dağıldığı, dünyanın güç esaslı çok kutuplu düzene girdiği ve Avrupa’nın kendi savunma ve jeopolitik kapasitesini güçlendirmediği takdirde küresel siyasette edilgenleşeceği vurgulandı.

POLITICO’da yayımlanan analizde, Trump dönemiyle birlikte transatlantik ittifakın fiilen dağıldığı, dünyanın güç esaslı çok kutuplu düzene girdiği ve Avrupa’nın kendi savunma ve jeopolitik kapasitesini güçlendirmediği takdirde küresel siyasette edilgenleşeceği vurgulandı.

POLITICO’da Mark Leonard imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, “uluslararası liberal düzen”in sona erdiği ve Batı blokunun içten bölündüğü ifade edildi. Yazıya göre Trump’ın dış politikası, Avrupa’yı ortak değil tali aktör konumuna itiyor. ABD’nin Venezuela müdahalesi ve Grönland üzerindeki talepleri, Washington’ın artık müttefiklerine karşı dahi güç dili kullandığını gösteren örnekler olarak sunuluyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi ve Oxford Üniversitesi tarafından Kasım 2025’te yapılan geniş kapsamlı kamuoyu araştırmasına atıf yapan Leonard, Avrupalıların ABD’yi müttefik olarak görme oranının ciddi biçimde düştüğünü aktarıyor. Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde Washington’a yönelik güvensizliğin belirginleştiği, İsviçre’de ise bu algının daha da sertleştiği belirtiliyor. Yazıda bu tablo, transatlantik bağların toplumsal düzeyde de çözüldüğünün göstergesi olarak yorumlanıyor.

 

Analizde küresel dengelerin ABD’den Çin’e doğru kaydığı vurgulanırken, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde Pekin’le ilişkilerin önümüzdeki yıllarda daha da derinleşeceğine dair beklentinin güçlendiği aktarılıyor. Rusya ve Ukrayna örnekleri üzerinden de, Washington’a olan güvenin zayıfladığı, Avrupa’nın ise giderek daha merkezi bir aktör olarak algılanmaya başladığı ifade ediliyor.

Yazı, Avrupa liderlerinin kamuoyu karşısında pasif bir görüntü sergilediğini, buna karşılık halkların savunma harcamalarının artırılmasına, zorunlu askerliğin geri getirilmesine ve Avrupa merkezli caydırıcılık mekanizmalarının tartışılmasına daha açık bir tutum benimsediğini savunuyor.

Leonard’a göre dünya artık “kurallara dayalı düzen” söylemiyle değil, güç alanları üzerinden şekilleniyor ve Avrupa bu tabloda ya kendi kutbunu kuracak ya da başkalarının etki alanında sürüklenen bir seyirciye dönüşecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23