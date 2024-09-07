ABD alarma geçti! İlk vaka görüldü

Merkez, Missouri eyaletindeki kişinin hastanede tedavi edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CDC'ye göre bu, 2024 yılında ABD'de insanlarda görülen 14'üncü vaka ancak hastalık ilk kez enfekte olmuş bir hayvanla bilinen bir teması olmayan bir insana bulaştı.

CDC daha önceki vakaların enfekte kümes hayvanları veya büyükbaş hayvanlara maruziyet ile insanlara bulaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Missouri'deki vaka ise rutin kuş gribi sezonu izlemeleri sırasında tespit edildi. Hastanın altta yatan başka rahatsızlıklarının olduğu ve grip için antiviral ilaçlar kullandığı belirtildi.