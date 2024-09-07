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Sağlık ABD alarma geçti! İlk vaka görüldü
Sağlık

ABD alarma geçti! İlk vaka görüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-07 23:02:00 -
ABD alarma geçti! İlk vaka görüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hayvanlarla bilinen bir teması olmayan bir insanda görülen ilk kuş gribi vakasını doğrulandı.

Merkez, Missouri eyaletindeki kişinin hastanede tedavi edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CDC'ye göre bu, 2024 yılında ABD'de insanlarda görülen 14'üncü vaka ancak hastalık ilk kez enfekte olmuş bir hayvanla bilinen bir teması olmayan bir insana bulaştı.

CDC daha önceki vakaların enfekte kümes hayvanları veya büyükbaş hayvanlara maruziyet ile insanlara bulaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Missouri'deki vaka ise rutin kuş gribi sezonu izlemeleri sırasında tespit edildi. Hastanın altta yatan başka rahatsızlıklarının olduğu ve grip için antiviral ilaçlar kullandığı belirtildi.

 

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